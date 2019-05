Wegen eines Polizeieinsatzes in der Vorgartenstraße ist die U1 derzeit zwischen Praterstern und Kaisermühlen außer Betrieb. Laut Wiener Linien ist in der Vorgartenstraße eine Person in den U-Bahn-Tunnel gelaufen. Derzeit wird nach ihr gesucht. Nach ersten Informationen dürfte die Sperre bis 9.15 Uhr bestehen.