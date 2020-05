Essen im Müll: Wien will Verschwendung halbieren

Hallo! Na, wie geht’s? Hast du heute was für mich?" Roman Bauer winkt dem Gemüsehändler zu und parkt Grisu, den grünen Handwagen, vor dessen Stand. Der Händler packt ihm daraufhin ein paar Bünde Bananen in Tüten. Sie haben schon braune Flecken. Gekauft werden sie wohl nicht mehr. Aber genießbar sind sie auf jeden Fall noch.

Die gesammelte Ware verteilen sie an sozial schwache Menschen und Bewohner eines Männerheims. Gegründet wurde die Initiative von Krankenschwester Eva-Maria Bruschek . Als Bruschek bemerkte, was für Berge an Lebensmitteln allein in dem Krankenhaus, in dem sie arbeitete, weggeworfen wurden, beschloss sie, etwas gegen diese Verschwendung zu tun – zumindest in ihrem Umfeld.