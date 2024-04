Der Torhunger des Toni Polster: Drei Treffer für die Ewigkeit

In Liechtenstein etwa wurden die Länderspiele am Gemeindesportplatz von Vaduz ausgetragen.

Es war das Jahr 1984. Und Polster erzielte ein Tor beim 6:0-Sieg gegen Liechtenstein. Doch in seiner Torstatistik scheint dieses Goal nicht auf. Genauso wenig wie die beiden Treffer im Jahr 1988 gegen Tunesien.

"Ich habe diese Tore gemacht"

Lange, sagt Polster (er ist ÖFB-Rekordtorschütze, aktuell mit 44 Treffern), habe ihn das emotional beschäftigt. "Es gibt so Meilensteine für Fußballer. Und ich habe diese Tore gemacht. Ich will nichts geschenkt." Für Polster ist klar: Die Nicht-Wertung in der ÖFB-Statistik ist ein klares Foul.

Deshalb liefert er sich um diese Tore (und ein weiteres Länderspiel gegen Marokko) mit dem ÖFB ein Match vor Gericht. An seiner Seite zwei Außenverteidiger: Die Anwälte Manfred Ainedter und Alexander Hiersche. Die gegnerische "Mannschaft" ist heute ein Solo-Spieler. Anwalt Stefan Korn vertritt den ÖFB.