Nur "einmal umfallen", schon im Urlaub

Arbeitet es sich denn als Paar gut zusammen? Sehr gut sogar, finden die beiden. Sie haben sich auch bei einer gemeinsamen Produktion vor 14 Jahren kennengelernt. Der Film stammte damals von Paul Harather, demselben Regisseur, der Jahre später Jagsch und Hindinger zu "Schlawinern" in der gleichnamigen TV-Serie machte.

Szenenwechsel. So heißt das eigene Programm der beiden Schauspieler, bei dem sie die größten Liebesszenen der Filmgeschichte nachspielen. Die Premiere ist für den Herbst angesetzt. Davor steht Jagsch noch in der Galerie "Im Ersten" als Valmont in "Gefährliche Liebschaften" auf der Bühne. Doris Hindinger wird in dem Theaterstück "Yellow Line" nach der Romanvorlage von Julie Zeh in der Drachengasse zu sehen sein. Viel zu tun? Auf jeden Fall, aber das ist auch gut so. "Wir sind doch alle Arbeitstiere", sagt Jagsch und nimmt eine grüne Pimiento, die als Tapas mit Meersalz und Öl serviert werden. Dazu gibt es Brot von der Bäckerei Felzl, deren Chef ebenfalls gerne in das Lokal kommt.

Im April feiert das Lokal seinen zweiten Geburtstag. Trotzdem kann es Lucia Zelikovics immer noch nicht ganz fassen, dass sie Lokalbesitzerin ist. "Wir haben keine große Eröffnungsfeier gemacht. Wir haben einfach aufgesperrt – und auf einmal waren Leute da."