Tödliche Messerstiche in Familie: Schule machte Gefährdungsmeldung

Am Mittwochabend spielten sich in einer Wohnung in der Katharinengasse 9 in Wien-Favoriten schreckliche Szenen ab: Ein 62-jähriger Familienvater soll nach einem Streit seine zwölf Jahre jüngere Ehefrau mit einem Messer erstochen haben. Vier der fünf Kinder des Paares hielten sich währenddessen in der Wohnung auf.

Die Mutter hatte erst Anfang des Monats das fünfte Kind der Familie geboren. Die 13-jährige Tochter lief schließlich zu einer Nachbarin und bat sie verzweifelt um Hilfe. Ihre Mutter sei schwer verletzt. Die Wiener Berufsrettung konnte aber nur noch den Tod der 50-Jährigen feststellen. Ihr Mann wurde noch am Tatort festgenommen.

Sohn wollte sich lösen

Die afghanische Familie hielt sich seit einem dreiviertel Jahr in Wien auf. Seitdem soll sich der 17-jährige Sohn bereits an ein Jugendzentrum gewendet haben. Er habe laut Andrea Friemel von der Kinder- und Jugendhilfe Wien von Schwierigkeiten in der Familie erzählt. Diese seien aber altersentsprechend gewesen. Er habe Hilfe zur Ablösung von der Familie und für seine berufliche Entwicklung gesucht. Laut KURIER-Informationen habe es auch eine Gefährdungsmeldung von der Schule des Burschen gegeben.