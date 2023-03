Tobende Frau ging mit Messer auf Polizisten los, Taser stoppte sie

Weil eine Frau in einem Stiegenhaus in Favoriten herumschrie, wurde am Mittwochabend die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, fanden sie die Frau mit einem Küchenmesser in der Hand vor, die lautstark Wirres und Unzusammenhängendes von sich gab. Nachdem Polizisten der Wiener Bereitschaftseinheit zur Unterstützung eingetroffen waren, ging die Frau mit dem Messer in der Hand drohend auf die Polizisten zu, sodass diese sich gezwungen sahen, von der Elektorimpulswaffe „Taser“ gebrauch zu machen.

Dadurch konnte die Frau, eine 48-jährige österreichische Staatsbürgerin, überwältigt werden. Auf Grund einer augenscheinlich psychischen Erkrankung wurde sie anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

