"Tierquälerei": Kritik an der Eisbärenwelt

Eisbären leben derzeit keine in Schönbrunn. Seit Eisbärdame Tania nach Budapest übersiedelt ist, steht das Gehege leer. Die Aufregung um die Bären ist trotzdem groß. Denn die geplante "Eisbärenwelt" wäre für die Tiere eine Qual, kritisiert der Österreichische Tierschutzverein.



"Neun Millionen Euro kostest der Bau dem Steuerzahler", sagt Frank Albrecht vom Tierschutzverein. Für Albrecht pure Verschwendung: " Eisbären sind Einzelgänger und nicht für die Haltung in Zoos geeignet." 70 bis 95 Prozent der Eisbären in Zoos zeigen laut Albrecht Auffälligkeiten im Verhalten: "Ganz egal, wie groß das Gehege ist, die Eisbären leiden immer", sagt er und fordert einen Baustopp