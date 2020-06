Tierische Sorgenkinder suchen ein Zuhause

Das Vogelhaus ist in einem besseren baulichen Zustand als so manch anderer Trakt im Tierschutzhaus. Darum will man ihn für jene Schützlinge adaptieren, die besonderer Pflege bedürfen. Die Platznot sei aber nicht der einzige Grund für die Trennung von der ARGE, erklärt Madeleine Petrovic. Um das Spendengütesiegel des WTV nicht aufs Spiel zu setzen, müsse "eine finanzielle Abgrenzung zu anderen Vereinen stattfinden".

Da man die Vögel aber nicht so einfach umquartieren könne und Papageien überdies oft in lebenslangen Partnerschaften leben und es Tierquälerei wäre, diese zu trennen, sucht man nach einem Ausweg. Die ARGE, die in der Nähe von Langenlois (NÖ) ein eigenes Vogel-Quartier plant, dieses aber noch nicht finanzieren kann, zeigt sich gesprächsbereit.

"Wir werden eine zeitlich begrenzte Übergangslösung finden", verspricht Petrovic. "Aber ab jetzt müssen wir die Miete und die Betriebskosten bzw. die Arbeitsleistung der ARGE abrechnen."

Info: www.papageienschutz.org