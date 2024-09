Projekt "Stadtwildtiere": Auf den Igel gekommen

Er ist so groß wie ein Kaninchen und trägt etwas Unverwechselbares. Einen Stachelpelz.

Gefährliche Hürde im Alltag für das Wildtier: Ein Igel, der in einem Maschendrahtzaun feststeckt

Das heimische Projekt „ Stadtwildtiere “ besteht seit dem Jahr 2015 und beschäftigt sich seither mit der Erfassung von Wildtieren im urbanen Lebensraum. Die Wildtierökologin Fabienne Selinger widmet sich im Rahmen des Projektes vor allem der Hauptstadt und den Herausforderungen rund um Wildtieraufkommen. „Die städtischen Grün- und Freiräume in Wien bilden ein Mosaik verschiedenster Lebensraumtypen“, sagt sie.

Früher lebten Igel hauptsächlich in ländlichen Gebieten, heute sieht man sie häufiger in Siedlungsbereichen mit Gärten und Grünanlagen.

Ein 10 cm großes Loch im Zaun könne bereits ausreichen, um Igeln und anderen kleinen Wildtieren den Zugang zu ermöglichen und ihnen so das Leben zu erleichtern. „Jede kleine Maßnahme kann einen großen Unterschied machen und hilft uns, wertvolle Daten zur Verbreitung unserer wilden Nachbarn zu sammeln“, betont Selinger.

„Jede Beobachtung zählt“, sagt Selinger. Und sie fügt scherzhaft hinzu: „Manchmal hilft es, nicht alle Latten am Zaun zu haben.“ Ein kleines Loch im Zaun könne tatsächlich den großen Unterschied machen und den stacheligen Vierbeinern den Weg zu neuen Nahrungsquellen und Verstecken eröffnen.

Die Wiener Bevölkerung sei eingeladen, sich am Projekt „Freie Bahn für Igel, Eichhörnchen und Co“ zu beteiligen. Dort kann man unterschiedliche Beobachtungen von Igeln und Eichhörnchen auf der Website www.stadtwildtiere.at melden und so aktiv zur Datenerhebung beitragen.

Zwei Arten

In Mitteleuropa gibt es zwei vorherrschende Igelarten. Der Braunbrustigel oder Westigel (Erinaceus europaeus) hat sein Verbreitungsgebiet in weiten Teilen West-, Mittel- und Nordeuropas. Der Nördliche Weißbrustigel oder auch Osteuropäische Igel (Erinaceus roumanicus) kommt dagegen in Mittel- und Osteuropa, im Baltikum und im Kaukasus bis nach Westsibirien vor. Beide Arten sind dämmerungs- und nachtaktiv. Insgesamt gibt es über 20 unterschiedliche Igelarten.