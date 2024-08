Was fossile Schnecken über das Ur-Meer der Wiener erzählen

Im Naturhistorischen Museum Wien gibt der Saal 9 am Burgring Burgring 7, 1010 Wien, Einblick u.a. in die Artenvielfalt des Ur-Meers. Die Fülle an Tier- und Pflanzenfossilien aus dem Wiener Raum vermittelt einen Eindruck vom Leben während der Erdneuzeit – vor 66 Millionen Jahren bis in die Gegenwart. www.nhm.at

Im Landschaftspark hinter dem Schloss Nexing in 2224 Sulz im Weinviertel/NÖ zeugt der Muschelberg von der Paratethys. Mitten in der „Nexinger Schweiz“ liegt eine 12,5 bis 13,5 Millionen Jahre alte Ansammlung von Muscheln. Zugänglich von 1. 4. bis 10. 10. an Sa und So, 9–18 Uhr. www.fischertraum.at

In 2100 Stetten, Austernplatz 1, lädt die Fossilienwelt Weinviertel zum Besuch des größten zugänglichen fossilen Austernriffs des blauen Planeten. Dazu versetzt eine Multimediashow in die Zeit vor 17 Millionen Jahren. Geöffnet von 1. 4. bis 31. 10. 2024 von Di bis So, 10–17 Uhr. www.fossilienwelt.at