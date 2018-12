Thunfisch und Traditionen: Das kocht Norbert Schneider zu Weihnachten

Wie viel wird bei Norbert Schneider zu Weihnachten gesungen? „Also in der Kindheit: sehr viel. Ich war ja lange Zeit Ministrant und war damit am Heiligen Abend immer in der Krippenandacht.“

Heute ist Norbert Schneider nicht unbedingt ein Weihnachtslied-Verweigerer, aber auch kein richtiger Fan. „Nachdem meine Eltern gestorben sind (2015 starb seine Mutter, ein Jahr später sein Vater, Anm.) wollte ich eine Zeit lang nichts von Weihnachten wissen. Erst langsam komme ich dahin, Weihnachten wieder zu genießen.“ Er nimmt einen Schluck Kaffee.

Ein Lieblingsweihnachtslied habe er doch: „Es wird scho glei dumpa“.

So wie’s is-Tournee

Wiener Dialekt und Genrevielfalt, das zeichnet die 13 neuen Lieder auf Norbert Schneiders Album „So wie’s is“ aus.

Die Tournee geht am 10. März in Graz wieder los. In Wien spielt Schneider am 5. Juli.

