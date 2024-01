Therme Wien: Frau legt Arm um Freundin, Bademeister interveniert

Sie sei perplex gewesen und habe noch einmal genauer nachgefragt, was der Mitarbeiter genau meine. "Er hat sich konkretisiert und gemeint, dass das hier in der Therme so nicht ginge – wir als Eltern sollten ein Vorbild sein und deswegen sollten wir uns als zwei Frauen in der Öffentlichkeit nicht im Arm halten, schon gar nicht neben dem Kinderbecken", sagt Daniela K.

"Schwimmende fühlen sich von Anblick gestört"

Der Bademeister ließ sich auch von der Frage, ob er homophob sei, nicht aus dem Konzept bringen - es seien viele heterosexuelle Paare in der Nähe gewesen, schildert K. "Er wurde etwas ungehalten und meinte, dass er gerne alle Schwimmenden fragen kann, ob sie sich von unseren Anblick gestört fühlen", so die Niederösterreicherin.