Teuerungen und neue Apps: Essensspenden werden knapp

Als der KURIER das Zentrum für Obdachlose in Wien-Mariahilf besucht, steht um 14 Uhr gerade eine lange Schlage Menschen vor der Essensausgabe. In die Gruft kann jeder kommen, der sich selbst keine Lebensmittel leisten kann. Insgesamt werden dort rund 450 Mahlzeiten pro Tag ausgegeben - im Sommer wie im Winter. "Es gibt keine Unterschiede in den Jahreszeiten. Weder was Spenden angeht, noch bei den Besuchern. Gerade im Sommer kommen viele, die auf der Straße leben und unter der Hitze leiden. Das Einzige, was leider anders ist, ist, dass es im Sommer weniger Kochgruppen gibt, die Essen zubereiten", sagt Hanauer.