Ehemaliger Obdachloser hilft jetzt in der Gruft

Leo war früher obdachlos.

Er ist oft in die Gruft gekommen, um zu essen und

zu schlafen.

Die Gruft der Wiener Caritas bietet Schlafplätze, Essen,

saubere Kleidung und eine Dusche für Obdachlose.

Pro Tag werden dort 400 Portionen Essen ausgegeben.

Seit 7 Jahren besitzt Leo eine Gemeindewohnung und

ist nicht mehr obdachlos.

Jetzt hilft er selbst in der Gruft mit.

Leo kommt jeden Tag um 6 Uhr Früh in die Gruft.

Er bereitet dort das Essen zu und serviert es auch.

Leo geht gerne in die Gruft, um zu helfen.

Leo sagt, er würde wieder anfangen, Alkohol zu trinken,

wenn er zuhause bleiben würde.

Infos über das Kälte-Telefon und Spenden

Beim Kälte-Telefon kann man melden,

wenn Obdachlose auf der Straße schlafen.

Ihnen wird dann geholfen.

Das ist die Telefon-Nummer vom Kälte-Telefon:

01/480 4553

Seit dem Jahr 2005 arbeitet der KURIER mit Raiffeisen

zusammen, um Spenden für die Gruft zu sammeln.

Das Spendenkonto für die Gruft lautet:

AT46 3200 0000 0811 9901

Das ist die Internetseite der Gruft:

www.gruft.at