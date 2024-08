Terrorpläne: Influencer-Prediger distanzieren sich von Beran A.

Der Prediger Pierre Vogel alias Abu Hamza ist laut den Verfassungsschützern "seit 15 Jahren einer der bedeutendsten salafistischen Akteure in Deutschland". Geboren wurde er in Nordrhein-Westfalen, zum Islam konvertierte er erst im Jahr 2001. Er könne als Art "Einstiegsdroge" verstanden werden, heißt es von den Experten. "Frauen und Männern finden so Zugang zur salafistischen Ideologie und Szene – wodurch sie Gefahr laufen, später in den Jihadismus abzurutschen.

Der 19-jährige Beran A. folgte zumindest Abul Baraa auf Tiktok, was der Influencer auch erfuhr. Nun starteten die deutschen Salafisten quasi eine Gegenoffensive. Abul Baraa sagte in einem Video, dass eine Offensive gegen ihn laufe. "Sie" - gemeint sind Presse und Behörden, die sich zusammengeschlossen hätten - würden versuchen, ihn mit Dingen in Verbindung zu bringen, sodass er schuld sei, wenn "irgendwelche Leute ausflippen".

Radikal

Mit dem Thema Radikalisierung gehen die beiden Influencer süffisant um. Baraa fragte Hamza auf TikTok, ob dieser radikal sei - er antwortete unter Lachen: "Natürlich bin ich radikal. Wir sind radikal freundlich, wir sind radikal friedlich." Im selben Video wird auch thematisiert, dass viele junge Menschen ihretwegen zum Islam konvertieren.

Dennoch sei man gegen den "idiotischen Staat" IS. Laut Verfassungsschutz war dem aber nicht immer so: "Zum IS hatte Vogel einige Zeit ein ambivalentes, abwartendes Verhältnis. So trat er eine Zeit lang mit einem Hoodie auf, dessen Design der schwarzen Jihadflagge des IS ähnelte." 2014 rief er die Jesiden dazu auf, zum Islam zu konvertieren - zu einer Zeit, als der IS den Völkermord an dieser im Irak ansässigen Religionsgemeinschaft beging.