Terrorpläne in Wien: Laut CIA hätten bei Swift-Konzert Tausende sterben sollen

Der US-Geheimdienst CIA hat bestätigt, den entscheidenden Hinweis zur Verhinderung eines Attentats auf ein Taylor Swift-Konzert in Wien gegeben zu haben.

Man habe Information über vier Personen mit Bezug zum "Islamischen Staat" erhalten, die einen Anschlag vorgehabt hätten: "Sie planten, eine hohe Zahl an Menschen - Zehntausende - bei diesem Konzert zu töten ", sagte Deputy Director David S. Cohen bei einem Summit nahe Washington, von dem die "New York Times" berichten.

Warnungen in Sachen Terrorismus-Bekämpfung bekämen nicht immer allzu viel Aufmerksamkeit. Bei der Aktion in Wien sei das anders gewesen und so hätten hunderte von Leben gerettet werden können.