Terroralarm wegen "Cowboyman"

So wie der Cowboyman haben auch ein Zettel, auf dem das Wort „Bombe“ geschrieben war, zwei Männer, die einfach ein Bier trinken gehen wollten und ein vergessener Aktenkoffer in einer U-Bahn-Station in den vergangenen Tagen Polizei-Großeinsätze wegen eines möglichen terroristischen Hintergrunds ausgelöst.

Der Zettel mit der Aufschrift „Bombe“ hatte Montagabend den Salzburger Hauptbahnhof für eineinhalb Stunden komplett lahmgelegt. Eine Putzfrau hatte den Zettel bei einem Mistkübel in einem Zugabteil gefunden. Am Sonntag und Montag rückte die WEGA auch umsonst an beim ehemaligen Gebäude der Austria-Presse-Agentur in der Muthgasse in Wien-Döbling an. In einem Fall handelte es sich um zwei Serben, die ein Bier trinken waren, im anderen um einen Obdachlosen, der im Haus einen Schlafplatz suchte. Zuletzt konnten auch die Passagiere der U2 wegen eines Koffers, der vergessen wurde, zwei Stunden lang weder die Station Schottentor noch Rathaus anfahren.