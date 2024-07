Drohender Mammutprozess: Nach Terror in Wien sieht OGH Behördenfehler

Dass der bereits einschlägig verurteilte Islamist und spätere Attentäter von Wien, Kujtim F., einen Terrorangriff plante, zeichnete sich bereits im Vorfeld der Attacke ab. Da war einerseits die Teilnahme an einem Treffen mit Gleichgesinnten, andererseits der gescheiterte Munitionskauf in den Monaten zuvor.

Sowohl das Wiener Landesamt für Verfassungsschutz (LVT) als auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) waren darüber im Bilde. Allerdings nur einzelne Mitarbeiter, sodass die Gefahr, die von dem Mann ausging, in ihrer Gesamtheit offenbar falsch eingeschätzt wurde. Auch die Staatsanwaltschaft, die eine Untersuchungshaft verhängen hätte können, wurde nicht informiert.

Mutter einer Hinterbliebenen kämpft um Aufklärung

Am 2. November 2020 kam es so schließlich zu dem Terrorattentat in der Wiener Innenstadt. Vier Personen richtete Kujtim F. an diesem Abend hin, erst ein tödlicher Schusswechsel mit der Polizei stoppte den Angreifer.