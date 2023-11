Auch zweiter Terror-Prozess gegen IS-Mann Lorenz K. in Wien

Obwohl er dafĂŒr zu neunjĂ€hriger Haft verurteilt wurde, legte er seine dem IS verhaftete Gesinnung offenkundig nicht ab. Der nunmehr vorliegenden Anklageschrift zufolge betĂ€tigte er sich nicht nur via Instagram als IS-Propagandist - mehrere Dutzend AnhĂ€nger hatten ihn abonniert. Lorenz K. wollte nach DafĂŒrhalten der Grazer Anklagebehörde vor allem einen User, der sich Manfred U. nannte, zur VerĂŒbung eines Selbstmordattentates durch Einsatz eines Sprengsatzes an einem nicht nĂ€her bestimmten Ort in Österreich oder Deutschland bringen.

Zeitgleich kommunizierte Lorenz K. mit einem weiteren IS-AnhĂ€nger, dem er unter anderem Hinrichtungsvideos des IS schickte und von dem er ebenfalls einen Selbstmordanschlag einforderte. Ende Juli 2020 lud sich Lorenz K. laut Anklage in seiner Zelle ein vom IS produziertes Video auf sein Handy, auf dem unter anderem zu sehen ist, wie eine Geisel des IS getötet, eine Bombe gebastelt und ein Sprengsatz gezĂŒndet wird. Diese Datei ĂŒbermittelte er einer unbekannten Person, die bisher nicht ausgeforscht werden konnte. Ungeachtet dessen qualifiziert die Staatsanwaltschaft auch das als versuchte Bestimmung zum Mord.

Lorenz K. ist mittlerweile in der JA Sonnberg im westlichen Weinviertel untergebracht. Dort soll er sich wohl verhalten und - jedenfalls den Schilderungen von Verteidiger Jodlbauer zufolge - keine radikalislamistischen AuffÀlligkeiten mehr entfalten.