Lorenz K.: „Ich habe Riesenmist gebaut“

Ein Zellengenosse des 19-jährigen Wieners gab allerdings zu Protokoll, dass Lorenz K. den Islam verherrlicht und Mithäftlinge manipuliert. Darauf könnten auch in der Zelle gefundene Zeichnungen des Angeklagten hindeuten, auf denen ein angedeuteter Kopfschuss, eine US-Flagge mit dem Teufel sowie eine Moschee, hinter der gerade eine Bombe hochgeht, dargestellt sind.

Ob eine längere Haftstrafe überhaupt dazu angetan ist, den (einst?) glühenden IS-Anhänger, der seine Radikalität nur schwer in Zaum halten konnte, zu „bessern“, erscheint freilich fraglich. Der von seinen Eltern als „fröhliches Kind, beinahe ein Kasperl“ Beschriebene wurde „als Störfaktor“ von der Schule suspendiert und in eine Schule für geistig schwerbehinderte Kinder gesteckt, der er mit 14 fernblieb.

Mit 15 sperrte ihn – nach eigenen Angaben – die Justiz wegen eines Raubüberfalls mehrere Monate mit Erwachsenen in eine Zelle. Dort soll er gedemütigt worden sein und habe im Islam Halt gefunden. In der Jugendstrafanstalt kam er mit Sympathisanten der Terrormiliz in Kontakt. Als er eine Lehrstelle verlor, weil die Firma von seinen Vorstrafen erfuhr, wandte er sich endgültig dem IS („ Islamischer Staat“) zu. Laut Anklage stiftete er einen zwölfjährigen Deutschen zu einem Selbstmordanschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen an, der nur „wegen der Unfähigkeit des Zwölfjährigen“ fehlschlug, wie der Ankläger ausführte. Der Strafunmündige sei zwar längst radikalisiert gewesen („ein Chorknabe war das nicht“), der Angeklagte habe ihn aber motiviert.

Außerdem soll Lorenz K. geplant haben, gemeinsam mit seiner nach islamischen Recht angetrauten Frau – einem 16-jährigen deutschen Mädchen – einen Selbstmordanschlag mit einer Bombe zu verüben.

Verteidiger Wolfgang Blaschitz widersprach in seinem Plädoyer: Lorenz K. habe einen „geordneten Rückzug“ angetreten. Er sei ein „verwirrter Jugendlicher, der wieder in die Gesellschaft resozialisiert werden“ müsse, aber „kein verlorener Sohn.“ Die Geschworenen forderte der Anwalt auf, mit ihrem Urteil „den verwirrten Sohn wieder anzugliedern.“