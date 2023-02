Terror in Wien: Angeklagte kommen zu Wort, Urteile heute erwartet

27 Monate ist es her, dass Wien den Terror erlebte. Kujtim F. tötete in der Ausgehmeile Bermudadreieck drei Menschen, verletzte über 20 und wurde schließlich von der Polizei erschossen. Nun stehen sechs Männer vor Gericht, die dem 20-Jährigen bei der Vorbereitung des Anschlags geholfen haben sollen.

Mittwochfrüh können die Angeklagten noch einmal das Wort ergreifen. Ob sich diese noch äußern, wird sich allerdings erst zeigen. Voraussichtlich schließen sie sich den Ausführungen ihrer Verteidiger an. Die Geschworenen ziehen sich dann zur Urteilsberatung zurück. Diese wird wohl mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Am frühen Abend ist mit dem Urteil zu rechnen.

Der KURIER berichtet live aus dem Gerichtssaal