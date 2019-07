Tempo 30 am Gürtel: "Absoluter Holler"

Wie berichtet, kann sich der grüne Umweltsprecher Rüdiger Maresch Tempo 30 in der Nacht für den Gürtel vorstellen. Damit könnte den lärmgeplagten Anrainern geholfen werden. Auch der grüne Neubauer Bezirksvorsteher Markus Reiter will sich einer derartigen Maßnahme nicht verschließen. Voraussetzung sei aber, dass es in dieser Frage einen Konsens zwischen den Gürtel-Anrainerbezirken und der Stadt gibt.