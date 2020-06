Teilsperre: Umwege für die U1-Passagiere

Drei Tage vor der Sperre der U1 er­folgte am Mittwoch beim Verteilerkreis in Favoriten der Baubeginn für das neue Teilstück der U1 zwischen Reumannplatz und Oberlaa. Mit dem 600 Millionen Euro teuren Projekt wird der Süden der Stadt an das U-Bahnnetz angebunden. 2017 sollen die Züge bis Oberlaa unterwegs sein, eine Abzweigung nach Rothneusiedl ist als Option miteingeplant.

Vizebürgermeisterin Renate Brauner beim Spatenstich: "Wir wollen Auto­fahrer in Wien nicht schikanieren, wir wollen sie durch attraktive U-Bahnverbindungen zum Umsteigen bewegen."