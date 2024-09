Eine "Teigtascherl-Intrige": Neuer Kriminalroman von Patrick Budgen

Dass Toth seine Fälle auf einem so historisch bedeutsamen und ur-wienerischen Ort löst, bietet sich für einen Krimi nicht nur gut an, es habe vor allem auch praktische Gründe. „Der Zentralfriedhof bietet wahnsinnig viele verschiedene Schauplätze, in die man als Krimiautor alle möglichen Dinge hineinsetzen kann“, erzählt Budgen. Außerdem kenne er den Ort gut, da er mit dem ORF oft von dort berichtet habe und auf diese Weise den Friedhof bereits gut kennenlernen durfte.

Der Erfolg gibt Budgen recht, schließlich stand sein erster Krimi im vergangenen Jahr wochenlang auf den Bestsellerlisten . „Ich habe extrem viele positive Rückmeldungen auf ,Die Holzpyjama Affäre’ erhalten, das war für mich völlig überraschend“ so Budgen. Da so viele Leserinnen und Leser wissen wollten, wie es mit Alexander Toth weitergeht, war für ihn klar, dass eine Fortsetzung folgen muss.

„Unsere Zeit ist sowieso schon so voll von schlechten Nachrichten“, sagt Budgen. Deswegen habe er sich überlegt, über welche Themen man vor der Pandemie gesprochen hat. Auf was er bei seinen Nachforschungen gestoßen ist? „Ganze Seiten haben die Teigtascherl im Sommer 2019 in den Medien gefüllt – das ist in der heutigen Zeit unvorstellbar.“

Tierische Fortsetzung?

Dürfen die Fans von Alexander Toth auf ein weiteres Buch hoffen? Gut möglich, denn Budgen hat bereits eine neue Idee. „Ich würde gerne in die tierische Richtung gehen“, verrät der Krimi-Autor. Den Tierfriedhof habe er schon länger als Schauplatz in Erwägung gezogen. „Menschen errichten dort ganze Mausoleen für ihre Hunde.“ Das gäbe genug Stoff für eine neue Geschichte her.

Doch bevor Toth sich auf die Spur eines tierischen Kriminalfalles begibt, dürfen Leserinnen und Leser nun erstmal gespannt sein, was es mit dem geheimnisvollen Teigtascherl in dieser Geschichte auf sich hat.