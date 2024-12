Teenie-Autoknackerbande verübte 1.200 Straftaten in Ostösterreich

Das Auffliegen durch die Polizei hat eine Kinder- und Jugendgang in Ostösterreich offenbar mitnichten daran gehindert, ihren kriminellen Aktivitäten weiter nachzugehen. Im vergangenen April hatte die Wiener Polizei bekanntgegeben hatte, dass die Bande zu einem Gutteil ausgeforscht worden sei und den Verdächtigen 500 Straftaten nachgewiesen worden seien. Mittlerweile werden den Verdächtigen rund 1.200 Taten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland zur Last gelegt.