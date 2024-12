Drogenlieferungen per Taxi in Wien: Sechs Festnahmen

Die Wiener Polizei hat einen Drogenring zerschlagen, der mittels gefinkelter Methoden ihr Suchtgift an den Mann bzw. an die Frau gebracht hat. Die Dealer fuhren mit Taxis ihre Kunden an. Auf der Fahrt im Auto erfolgte dann der Deal. Die Lenker, die in die Machenschaften eingeweiht waren, erhielten mittels Trinkgeld den Lohn für ihr Schweigen. Sechs Männer befinden sich in Haft bzw. wurden schon verurteilt, so die Polizei am Mittwoch.