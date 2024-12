Lkw-Unfall auf Wiener A23: "Getreide in größeren Mengen" auf Fahrbahn

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw auf der Wiener Südosttangente (A23) in Wien-Liesing ist am Mittwoch gegen 12.30 Uhr "Getreide in größeren Mengen" auf der Fahrbahn gelandet. Das berichtete der ÖAMTC der APA. Demnach war auch ein Pkw in den Unfall involviert, verletzt wurde niemand. Der Rückstau reichte Richtung Norden rund sieben Kilometer bis zur Auffahrt Gürtel zurück. Dieser werde sich noch "deutlich aufbauen", befürchtete der ÖAMTC. Die Bergung werde dauern.