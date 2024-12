Rettungswagen krachte im Einsatz gegen Wiener Bim

Ein Rettungswagen ist am späten Dienstagabend bei einer Einsatzfahrt in Wien-Favoriten in eine Garnitur der Straßenbahnlinie D gekracht. Die Wucht des Aufpralls hat das Rettungsfahrzeug bei der Alfred-Adler-Straße umkippen lassen. Die 27-jährige Bim-Fahrerin, der Fahrer des Sozialmedizinischen Dienstes (24) und eine 19-jährige Sanitäterin wurden laut Wiener Berufsrettung leicht verletzt.