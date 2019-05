Taxler-Konvoi zieht gegen Uber durch Wien

Der Verein Global hat die Demo organisiert, zu der sich auch einige Mietwagenfahrer angekündigt haben. „Nicht alle Mietwagenlenker fahren für Uber und Co. All jene, die sich – wie die Taxilenker – an das Gesetz halten, haben durch die Geschäftspraktiken von Uber enorme Umsatzeinbußen zu verzeichnen“, sagt Vereinsleiter Irfan Kuna.

Hintergrund der Demo ist die Sorge, dass das geplante Einheitsgesetz für die Branche nicht wie geplant kommen könnte. Wie berichtet, soll die neue Regelung dem Groll, den die Taxler gegen Fahrdienstvermittler wie Uber hegen, ein Ende setzen.