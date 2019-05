2.000 Taxler wollen diese Woche streiken

2.000 Taxifahrer werden sich laut Demo-Organisator Irfan Kuna am Donnerstag in Wien in der Arbeiterstrandbadstraße versammeln. Im gemeinsamen Konvoi geht es dann zu Rathaus, Parlament und weiter auf den Heldenplatz. Grund für die Protestaktion ist das geplante Einheitsgesetz für die Branche.

Alle brauchen einen Taxischein

Die neue Regelung soll dem Groll, den die Taxler gegen Fahrdienstvermittler wie Uber hegen, ein Ende setzen. Die Vertreter der Taxi-Branche sind aber offenbar besorgt, ob die Neuerung tatsächlich wie angekündigt umgesetzt wird. Geplant ist, dass bald alle Fahrer – egal ob für Taxis, Uber, Fahrtendienste oder Limousinenservices – einen Taxischein machen müssen.