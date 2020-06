Tausende Spitals-Patienten leiden unter der großen Hitze

Montagfrüh schlug die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz Alarm: „In der Kinderchirurgie des Schwerpunkt-Krankenhauses SMZ-Ost müssen sich derzeit Babys und Kleinkinder in völlig überhitzten Zimmern von Operationen erholen. Denn Klimaanlagen gibt es nur in der Intensivstation und im OP, aber nicht im Bettenbereich.“

Beim zuständigen Spitalserhalter ( KAV) ist das Problem bekannt. Die Leiterin des Medizin-Managements, Susanne Drapalik, erklärt: „Umbauten ganzer Stationen sind kurzfristig nicht möglich. In den Spitälern, die von 1970 bis 1990 errichtet wurden, muss man jedoch in Zukunft reagieren. Denn früher gab es so lange Hitzeperioden nicht.“ Mobile Kühlgeräte in Krankenhäusern aber sind eine „gefährliche“ Alternative. Denn die aufgewirbelte Luft transportiert Keime schneller. Das gleiche gilt für die Ventilatoren. Die aktuelle Zimmertemperatur in Spitälern beträgt etwa 27 Grad.