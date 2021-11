Tatverdächtiger mit gestohlenem E-Bike in U-Bahn festgenommen

Kurz nach 17 Uhr verständigte am Montag ein 35-Jähriger die Polizei in Wien, da ein unbekannter Mann sein Elektrofahrrad gestohlen haben soll.

Mittels GPS-Signal konnte der Besitzer sein Fahrrad in der U-Bahnstation Kendlerstraße in Ottakring orten. Die Beamten nahmen dort in einem U-Bahn-Waggon einen 29-Jährigen mit einem E-Fahrrad wahr. Bei der Durchsuchung wurde auch Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Dem Besitzer wurde danach sein Elektrofahrrad wieder zurückgegeben, bestätigte ein Polizeisprecher.

