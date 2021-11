25-Jähriger dürfte Bekannten mit einem Glas verletzt haben

Im Bereich der Nordbahnstraße in der Leopoldstadt gerieten aus derzeit unbekannten Gründen zwei junge Männer in einen Streit. Dabei soll ein 25-jähriger Afghane seinen Bekannten mit einem Glas geschlagen haben.

Der 22-jährige Mann wurde dadurch am Kopf sowie am Arm verletzt, der Tatverdächtige konnte flüchten. Als die Polizei vor Ort eintraf, kam der 25-Jährige zurück zum Tatort und wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn sprachen die Beamten ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus, das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht.

