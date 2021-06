Tatverdächtige wiedererkannt: 15-Jähriger in Wien festgenommen

Am Mittwoch konnte das Opfer eines Raubes vom 4. Mai den mutmaßlichen Täter wieder erkennen und verständigte die Polizei. Als die Polizisten am Einsatzort in Wien-Favoriten eintrafen, hatten sich die zwei Männer jedoch bereits entfernt. Im Zuge der Fahndung konnte dann einer der beiden - ein 15-jähriger österreichischer Staatsbürger - kurze Zeit später angehalten werden.

Bei der Durchsuchung wurde eine Schreckschusspistole vorgefunden. Der 15-Jährige soll sich, laut Polizei, während der Anhaltung zunehmend aggressiv verhalten haben. Als er die einschreitenden Beamten attakierte, wurde er festgenommen. Zwei Polizisten wurden bei der Amtshandlung leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

