„Lindy Hop ist pure Lebensfreude“

Die Trainerin tanzt täglich mehrere Stunden. Entweder beruflich oder auf einer Party – das muss auch nicht immer in Wien sein. Denn der Tanz-Boom hat nicht nur Österreich erfasst.

„Der Trend hat in Schweden begonnen – und ganz Europa zieht jetzt mit“, erzählt Krulis. Jedes Wochenende gäbe es ein Festival in einer anderen europäischen Stadt. Der nächste Vereinsausflug ist auch schon fix: Am 30. Oktober geht es zum „ Lindy Shock“ nach Budapest. www.somelikeithot.at