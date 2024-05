Der Schutz der LGBTIQ-Community stehe in direktem Zusammenhang mit der EU-Wahl am 9. Juni , betonte Evelyn Regner, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments (SPÖ) bei einer Pressekonferenz. "Jene, die Hass gegen die Community sähen, sind die, die an der Demokratie als solches rütteln."

Auch die NEOS nahmen die Regierung zuvor in die Pflicht. Nach wie vor gibt es kein Verbot von sogenannten "Konversionstherapien" - also Behandlungen, die darauf abzielen, queere Menschen, zumeist Jugendliche, "umzupolen" -, obwohl Justizministerin Alma Zadić (Grüne) dies mehrfach angekündigt hatte.

Zu wenig Schutz

Weiters fehle es an Sensibilisierungsmaßnahmen bei Behörden, am Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen sowie an dringend notwendigen Investitionen in Bildungs- und Integrationsmaßnahmen, sagte Shetty. In Wien - wo die NEOS mitregieren - wurde im Herbst das erste queere Bildungszentrum eröffnet.

Nach diesem Vorbild brauche es auch in den Ländern flächendeckende und leicht zugänglichen Beratungsstellen für LGBTIQ-Jugendliche. Weiterhin großer Kritikpunkt der Community ist, dass es nach wie vor keinen Schutz vor Diskriminierung im Privatbereich aufgrund der sexuellen Orientierung ("Levelling-Up") gibt.