Wiener Regenbogenparade: Pride Village kehrt am Rathausplatz zurück

Ann-Sophie Otte, Obfrau der HOSI Wien, ergänzt: „Das Motto soll auch dazu anregen, Forderungen an die Politik laut und klar zu erheben. Ob das der Schutz vor Diskriminierung, ein Ende medizinisch unnötiger Operationen an intergeschlechtlichen Kindern, oder das freie Namensrecht für transgender Menschen ist: Pride ist, was wir als Community daraus machen. Und unsere Community ist mit rund 900.000 Menschen in ganz Österreich nicht zu ignorieren, besonders nicht im kommenden Wahljahr.“

Intensive Gespräche mit der Stadt zu Pride Village

Ein Comeback feiert das Pride Village, das zum ersten Mal seit Corona wieder für drei Tage (6. bis 8. Juni) am Rathausplatz stattfindet. Die Veranstalter beklagten 2023 zu geringe Förderungen seitens der Stadt. Zwischen den Organisatoren und dem Büro des zuständigen Stadtrats, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos), gab es deutliche Misstöne. Am Ende wurde ein wanderndes Community Village realisiert.

2024 wird die Zeltstadt wieder zentral an einem Ort von 6. bis 8. Juni am Rathausplatz zu finden sein. Dem voraus gingen laut Veranstalter intensive Gespräche mit der Stadt. Geplant sind heuer erneut Dutzende Pride-Veranstaltungen in ganz Wien. Dazu zählen unter anderem die Vienna Pride-Konferenz im Rathaus und der Pride Run auf der Wiener Ringstraße.

"Uns alle verbindet das gemeinsame Ziel, die Community in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Daher freue ich mich schon sehr auf viele bunte Veranstaltungen im Pride Month“, so Wiederkehr.