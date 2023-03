Zu wenig Geld: Pride Village bei Regenbogenparade abgesagt

Die Wiener Regenbogenparade, auch als Vienna Pride bekannt, ist mittlerweile eine Institution. Seit 1996 zieht die Mischung aus Demonstration und riesiger Party an einem Samstag im Juni gegen den Uhrzeigersinn um den Ring, um für die Rechte und die Gleichstellung lesbischer, schwuler, bisexueller, transgender, intergeschlechtlicher und queerer Menschen Stellung zu beziehen. Im vergangenen Jahr gingen bis zu 250.000 Menschen auf die Straße, um für Akzeptanz und, ja, mehr Liebe zu demonstrieren.

Im Vorfeld der diesjährigen Parade am 17. Juni gibt es aber deutliche Misstöne zwischen dem Veranstalter Homosexuelle Initiative Wien (HOSI) und dem Büro des zuständigen Stadtrats, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos). In einer Donnerstagmittag verschickten Aussendung beklagt die HOSI viel zu niedrige Förderungen der Stadt, weswegen man das im Vorfeld der Parade stattfindende "Pride Village" am Rathausplatz absagen müsse.

175.000 Euro Förderung

Man sei informiert worden, dass die Veranstaltung mit 175.000 Euro von der Stadt unterstützt werde, alleine die Kosten für die Sicherheit würden aber 160.000 Euro ausmachen, sagt HOSI-Obfrau Ann-Sophie Otte. "Denn für zehntausende Menschen braucht man Sicherheitspersonal, Schleusen, Bewegungskonzepte und mehr. Und da ist noch kein Cent für Bühne, Lautsprecher oder andere Veranstaltungstechnik ausgegeben, für die die Preise seit Corona um rund 30 Prozent gestiegen sind.“