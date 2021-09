Täterin verletzt nach Ladendiebstahl zwei Polizisten

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Polizeieinsatz wegen eines mutmaßlichen Ladendiebstahls in der Gewerbeparkstraße in Wien-Donaustadt.

Eine Frau soll um 9 Uhr mehrere Sicherungen mit einem Seitenschneider entfernt und anschließend das Geschäft verlassen haben. Der Ladendetektiv konnte die Deutsche bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.