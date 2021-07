Erneut Juwelier im Haas Haus überfallen

Einmal mehr haben Juwelierräuber in Wien zugeschlagen. Diesmal erwischte es ein Geschäft im Haas Haus am Stephansplatz. Samstag kurz vor 15.00 Uhr war ein Mann mit Kopfbedeckung – Hut oder Baseballkappe – in das Geschäft gekommen und hatte eine der beiden Verkäuferinnen in ein Gespräch verwickelt, weil er sich angeblich für eine Uhr oder ein Schmuckstück interessierte. Nur kurze Zeit danach stürmten weitere vier Männer, maskiert und mit Kopfbedeckungen getarnt, in das Lokal, teilt Polizeisprecherin Michaela Rossmann mit.

Der angebliche Kunde hielt die Verkäuferin fest, während seine Komplizen mit Hämmern Vitrinen zertrümmerten. Sie rafften Wertgegenstände an sich und flüchteten mit ihrem Kompagnon zu Fuß aus dem Geschäft.Der Wert der geraubten Schmuckstücke war zunächst noch nicht bekannt.