Tabakgesetz: Amtshaftungsklage gegen Republik fix

An die 250 Raucher zündeten sich am Donnerstag, um punkt zwölf Uhr, vor dem Wiener Stephansdom genüsslich und ein wenig provokant Zigaretten, Zigarren und Pfeifen an. Die Facebook-Gruppe Gegen Nichtraucherlokale zeigte mit dem spontanen Flashmob im Herzen Wiens Solidarität mit Österreichs Gastwirten (siehe Video). Denn die Gastro-Branche läuft gegen den kürzlich verschärften Nichtraucherschutz Sturm.

Dieser Flashmob gilt als Startschuss einer Raucher- und Wirten-Offensive gegen das seit knapp fünf Jahren (inklusive Übergangsfristen) aufrechte Tabakgesetz.