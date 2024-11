Swift-Terrorpläne: Hauptverdächtiger bleibt in U-Haft

Im Zusammenhang mit dem mutmaßlich vereitelten Terror-Anschlag auf ein am 9. August geplantes Konzert von Taylor Swift im Wiener Ernst-Happel-Stadion bleibt der Hauptverdächtige in Haft.

Am Dienstag hat das Landesgericht für Strafsachen die über den 19-Jährigen verhängte U-Haft um zwei Monate verlängert, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Seitens des Gerichts wird nach wie vor Tatbegehungsgefahr angenommen. Der Haftbeschluss ist rechtskräftig.

Der 19-Jährige steht im Verdacht, im Namen des IS einen Selbstmordanschlag auf das zweite von insgesamt drei in Wien vorgesehenen Taylor Swift-Konzerten im Sinn gehabt zu haben. Die Strafverfolgungsbehörden gehen davon aus, dass er möglichst viele vor dem Stadion versammelte "Swifties", wie die Fans der Sängerin genannt werden, entweder mit einem selbst gebastelten Sprengsatz oder bereits in seinem Besitz befindlichen Hieb- und Stichwaffen töten wollte.