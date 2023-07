SUV-Hauptstadt Wien: Hier ist der Anteil von Neuwagen auf neuem Höchststand

Die konkreten Zahlen: 55.937 SUV und Geländewagen wurden im 1. Halbjahr 2023 in Österreich neu zugelassen, jeder fünfte hat ein Wiener Kennzeichen, wie die VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt.

Kritik an SUV-Förderungen

Kritik kommt auch am Fördermodell für vieler SUVs: So gäbe es für Plug-In-Hybride in Österreich eine Kaufförderung. Weil sich die NoVA (Normverbrauchsabgabe) an den Herstellerangaben bemisst, müsse für viele Plug-In-Hybride keine oder nur eine sehr niedrige NoVA bezahlen werden, was die Anschaffung zusätzlich fördert.

➤ Weiterlesen: Auto-Kritiker - "Die SUVs müssen weg"