Supergrätzel: Ein erster Hauch von Barcelona in Favoriten

Bezirksrat Prischl gibt gegenüber dem KURIER an, die Beschwerden ernst zu nehmen. Lärm gebe es aber überall in der Stadt: "Das Grätzel lädt eben nicht nur bis 16:30 Uhr zum Verweilen ein", so Prischl. Man wolle die Situation aber dennoch im Auge behalten.

"Es ist ein Lernprozess für die Stadt", entgegnet indes NEOS-Planungssprecherin Selma Arapović. Ulli Sima ergänzt, dass es schwierig sei, alle Anrainer glücklich zu machen. "Ich habe aber das Gefühl, dass wir einen Großteil mit dem Projekt abholen", so die Planungstadträtin. Während des Planungsprozesses habe es zudem mehrere Möglichkeiten, wie etwa einen Info-Container und Veranstaltungen, für die Teilnahme der Grätzel-Bewohner gegeben.