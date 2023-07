Süßwasserquallen-Invasion im Kuchelauer Hafen

Die Tische in Karins Radlertreff, direkt am Kuchelauer Hafen, sind gut gefüllt. Die Gäste prosten sich mit Bier zu, suchen Abkühlung im Schatten. Alles wie immer. Doch nicht ganz. Es sind Fotos von Quallen im Kuchelauer Hafen aufgetaucht. Ruderer haben die Tiere entdeckt, die zu Hunderten an der Wasseroberfläche zu sehen sind.

„Hat der Rudi doch recht gehabt“, sagt eine Frau in Karins Radlertreff. „Letzte Woche hat er davon erzählt. Aber niemand hat ihm geglaubt.“ Die anwesenden Herren am Tisch schauen argwöhnisch in Richtung des Wassers. Keine Qualle erkennbar. Eine rasche Internet-Recherche wird sofort veranlasst: „Süßwasserquallen, aha. Eine Gefahr für Schwimmer besteht nicht“, wird am Tisch verlesen. Die Lust auf eine rasche Abkühlung ist dennoch deutlich gesunken. „Gehen Sie vor, dann geh ich nach“, wird der Journalistin vor Ort vorgeschlagen.