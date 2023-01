Von faszinierenden, unsterblichen Quallen

... und zu Lande

Was mindestens so spannend wie die Welt der Qualle ist, ist die Geschichte ihres Chronisten. Ausgerechnet nach einem Urlaub an der Adria entschieden sich seine Eltern „mehr als nur spontan“, nicht mehr in den realen Sozialismus zurückzukehren. Auf ihrem Weg in Richtung Kanada blieben sie im nö. Laa an der Thaya hängen. Dort gab es für ihren Buben zwar kein Meer, aber immerhin die Thaya, und gute Jobs, die den Kindern ein besseres Leben bieten sollten.