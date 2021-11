Südosttangente nach Unfall im Absbergtunnel gesperrt

Ein Unfall auf der A 23 Südosttangente am Freitagvormittag führt derzeit zu massiven Behinderungen im Wiener Verkehr.

Zwar entstand bei dem Crash im Absbergtunnel, an dem nach Asfinag-Angaben zwei Pkw und zwei Lkw beteiligt waren, zum Glück nur Sachschaden. In weiterer Folge musste jedoch zusätzlich der Laaerbergtunnel in Fahrtrichtung Norden für den Verkehr gesperrt werden. Die Einsatzkräfte arbeiten bereits mit Hochdruck daran die Unfallfahrzeuge aus dem Tunnel zu bringen.

Der Verkehr wird im Nahbereich des Unfalls beim Verteilerkreis Favoriten umgeleitet oder großräumig bereits auf der A 2 Südautobahn über die S 1 Wiener Außenring Schnellstraße und die A 4 Ostautobahn. Die Dauer der Sperre ist derzeit noch nicht abzuschätzen.