Suchtgiftfahnder stellten in Wien mehr als ein Kilo Kokain sicher

Insgesamt stellten sie allein bei dieser Amtshandlung allein 1.025 Gramm Kokain, 550 Gramm Heroin und vier Gramm Marihuana sicher. Darüber hinaus wurden 11.500 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Weitere Sicherstellung

Am Nachmittag schlug die EGS am Sechshauser Gürtel zu. Gegen 15.45 Uhr beobachteten sie einen 40-jährigen serbischen Staatsbürger beim mutmaßlichen Verkauf von Drogen an einen 36-jährigen Österreicher. Den Kunden hielten sie an, er gab den Kauf zu. Die Beamten stellten ein Gramm Heroin sicher.

