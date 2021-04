Sturmgewehr und Drogen in Wohnung gefunden

Vergangene Woche konnten bei einem Polizeieinsatz in Wien-Favoriten in der Wohnung eines 29-jährigen Österreicher unter anderem eine große Menge an pyrotechnischen Gegenständen, ein Sturmgewehr, zwei Schreckschusspistolen, eine Gaspistole, Munition, zwei Pfefferspray, ein Taser und rund 500 Stück Stahlkugeln sichergestellt werden.

Suchtmittel

Darüber hinaus wurde in der Wohnung eine größere Menge Suchtmittel, vermutlich Cannabiskraut und Ecstasy, gefunden und ebenfalls sichergestellt. Der 29-Jährige wurde wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung vorläufig festgenommen.

