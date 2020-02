Über einige Teile der Bundeshauptstadt zog am Freitagvormittag ein starker Hagelschauer hinweg. Zwischen 9:30 und 10 Uhr hagelte es beispielsweise im 22., im 19., 10. und im 2. Wiener Bezirk.

In Stammersdorf im 21. Bezirk sorgte ein Eisregen für Verkehrschaos. Auch in manchen Teilen Niederösterreichs hagelte es, wie zum Beispiel in Groß Enzersdorf um etwa 10Uhr.